Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı Güncel Haberler Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde dün helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde dün helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Kesti'nin Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşayan evine gelen Ünye Kaymakamı ve Fatsa Kaymakam Vekili Ayhan Işık ile askeri yetkililer, acı haberi baba Yılmaz ile anne Ayten Kesti'ye verdi. Şehidin eşi Pınar Kesti'nin ise Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Şehit ailesinin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Vali Tuncay Sonel de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de mesajında şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Ümit Kesti Ordu Güncel Haberler

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