Şehit Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün Acı Haberi Bingöl'e Ulaştı

Şimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Şimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök ile Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günergök ve Gök şehit oldu. Günergök'ün şehit haberi Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi İçpınar köyündeki ailesine ulaştı. Vali Kadir Ekinci, Günergök'ün baba ocağına giderek, şehidin babası Tahir Günergök'ün acısını paylaştı. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asılırken, şehit Günergök, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.