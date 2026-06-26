Şehit Astsubay Kenan Şahin Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olan 48 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in cenazesi, Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Şahin'in naaşı, Meydan Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Mersin Valisi Atilla Toros, şehidi eşi Nihal ve çocukları Emir Ali, Ayşe Deniz, Umut Ata Şahin ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Mersin Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından Şahin'in cenazesi, Mut Yeni Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.