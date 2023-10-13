ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY KAYA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın (31) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, şehit oldu. 5 yıllık Astsubay Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya, ardından da dini ve askeri törenin yapıldığı Musalla Mezarlığı Namazgahı'na getirildi. 3 kardeş olan Kaya'nın 3,5 yıl önce Kadriye Kaya ile evlendiği, 2 yaşında Mehmet Ali adını verdikleri bir oğlu olduğu belirtildi. Şehit Kaya'nın cenaze törenine babası Mehmet, annesi Şerife Kaya, kardeşleri, yakınları ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.