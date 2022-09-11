Son dakika gündem: Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı Güncel Haberler Son dakika haber: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Ağıl'ın (24) annesi Nuran Yıldız'ın Osmangazi Mahallesi'nde bulunan evine gelen askeri yetkililer, acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, annesinin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ağıl'ın cenazesinin, yarın Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenecek törenin ardından kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilmesi bekleniyor. Şehidin amca oğlu Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl da 27 Haziran 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 35 yaşında şehit olmuştu. Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ağıl'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Piyade Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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