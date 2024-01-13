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Şehit Özdemir ve Şehit Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi

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Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda düzenlenen törenle şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Müslüm Özdemir'in cenazesi bugün Şerefoğlu Mahallesi'nde, Emrullah Gülmez'in cenazesi ise yarın Göksun ilçesinde toprağa verilecek.

Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ve Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi. Şehitler için Kahramanmaraş Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde törenle toprağa verilecek. Şehit Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesinin ise yarın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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