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Jandarma Asteğmen Orhan Sancar'ın şehit düşmesinin 29. yılında anma töreni düzenlendi

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Batman'ın Sason ilçesinde 1995'te terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar, vefatının 29. yılında Çaykara ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma törenine şehidin ailesi, yakınları, yerel yöneticiler ve güvenlik güçleri katıldı. Tören sırasında şehitler için Ku'ran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde 1995'te terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar, vefatının 29. yılında kabri başında anıldı.

Çaykara ilçesinin Çambaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, İlçe Müftüsü Vahit Şenocak, emniyet ve jandarma mensupları katıldı.

Törende, şehitler için Ku'ran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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