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Şehit Nurcan Karakaya ve Bebeği Anıldı

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Hakkari Yüksekova'da şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı. Anma törenine ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Mehmet Durdu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uluşahan ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Nurcan Karakaya Yüksekova Şarkışla Güncel Haberler

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