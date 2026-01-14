Haberler

Şehit kızına sürpriz doğum günü kutlaması

AYDIN'da, şehit polis memuru Necati Aygün'ün (32) kızı Asel Naz Aygün'e (8) babasının silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi.

Bingöl'de 22 Mart 2022'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32) kızı Asel Naz'ın doğum günü babasının silah arkadaşları tarafından kutlandı. Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu'na gelen Özel Harekat polisleri, 2'nci sınıf öğrencisi Aygün'e sürpriz doğum günü düzenledi. Kutlamada, Asel Naz Aygün aynı gün doğum günü olan sınıf arkadaşıyla birlikte pastayı üfledi. Minik Asel ve arkadaşları, Özel Harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Gülçimen Aygün, bu özel günde kızını yalnız bırakmayan, şehit eşinin mesai arkadaşlarına duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür etti.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
