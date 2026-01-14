Haberler

Şehit Polis Memurunun Kızı İçin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Şehit Polis Memurunun Kızı İçin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Aydın'da, şehit polis memuru Necati Aygün'ün kızı Asel Naz Aygün'e, babasının silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. 8 yaşına giren Asel, aynı gün doğum günü olan sınıf arkadaşıyla birlikte pastayı üfledi. Anne Gülçimen Aygün, bu özel günde destek olan polis memurlarına teşekkür etti.

AYDIN'da, şehit polis memuru Necati Aygün'ün (32) kızı Asel Naz Aygün'e (8) babasının silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Aygün, pastayı aynı gün doğan sınıf arkadaşıyla birlikte üfledi.

Bingöl'de 22 Mart 2022'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32) kızı Asel Naz'ın doğum günü babasının silah arkadaşları tarafından kutlandı. Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu'na gelen Özel Harekat polisleri, 2'nci sınıf öğrencisi Aygün'e sürpriz doğum günü düzenledi. Kutlamada, Asel Naz Aygün aynı gün doğum günü olan sınıf arkadaşıyla birlikte pastayı üfledi. Minik Asel ve arkadaşları, Özel Harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Gülçimen Aygün, bu özel günde kızını yalnız bırakmayan, şehit eşinin mesai arkadaşlarına duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür etti.

