Son dakika haber: Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti. Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti. Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci Muhammet Fatih Safitürk Mardin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.