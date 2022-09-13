Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberine göre Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Muhammet Fatih Safitürk Mardin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title