Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit İlhan'ın cenazesi Bayrampaşa'da bulunan baba evine getirilerek, burada helallik alındı.
Şehidin Orta Mahalle'de doğup büyüdüğü evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları ile askerdeyken çektirdiği fotoğrafı asıldı.
Şehidin cenazesi araçla evin önüne getirilmesi sırasında sokakta bulunan vatandaşlarca tekbir getirilirken, yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Daha sonra tekbirlerle birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atıldı.
Şehit İlhan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesinin yanına giderek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu, şehidin ağabeyi Emrah İlhan'a sarılarak, teselli etti.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, askeri törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.