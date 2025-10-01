Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in Cenazesi Kırıkkale'de Toprağa Verildi

Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Aksaray'dan Kırıkkale'ye getirilen 42 yaşındaki şehit Özdemir'in cenazesi, ilk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Gürler Mahallesi'nde babaevine, ardından cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne götürüldü.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehidin babası Erol Özdemir ile aile bireylerine başsağlığı diledi.

Şehidin annesi Emine Özdemir ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek köyünde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.