Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin için Çorum'da mevlit okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin için Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde mevlit programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 8 Mart 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin için mevlit okutuldu.

Programa şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı
