Şehit Cemil Solak Tosya'da kabri başında anıldı

Şehit Jandarma Er Cemil Solak, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1987 yılında şehit olan Cemil Solak için Gökçeöz Köyü Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı ve Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergül, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.