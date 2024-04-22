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Trabzon Of Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen trafik parkurunda trafik işaret ve levhalarını uygulamalı olarak öğrendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü de okulu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve trafik bilincinin önemine vurgu yaptı.

Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Okulun bahçesine çizilen trafik parkurunda minik öğrenciler trafik işaret ve levhalarını uygulamalı şekilde öğrendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Şube Müdürü Hasan Tekke, anaokulunu ziyaret ederek eğitimine katılan öğrencilerle sohbet etti.

Kabahasanoğlu, trafik bilincinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan ölümlü kazaların büyük kısmı trafik bilgisi ve bilincinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda geleceğimizin güvencesi ve umudu olan yavrularımızın böylesine anlamlı ve güzel ortamda trafik eğitimi almalarını çok önemsiyoruz. Hayatın her alanında eğitim parolamız ile eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yaşlarda oluşacak bilinçle geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Okul idaremizi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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