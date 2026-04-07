Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, memleketi Trabzon'da anıldı

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, şehadetinin 5. yılında Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

Gençcelep'in, Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Gençcelep ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma törenine şehidin babası Mehmet, annesi Nuray ile eşi Nurcan Gençcelep ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, şehidin devre arkadaşları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
