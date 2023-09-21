ŞEHİT HASAN BOZKURT, MEMLEKETİ HATAY'A UĞURLANDI
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için, İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için, İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Bozkurt, memleketi Hatay'a uğurlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel