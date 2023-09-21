Haberler

ŞEHİT HASAN BOZKURT, MEMLEKETİ HATAY'A UĞURLANDI

Güncel Haberler

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için, İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için, İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Bozkurt, memleketi Hatay'a uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Bozkurt Bozkurt Hatay Güncel Haberler

title