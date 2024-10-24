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Ankara'da TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: Şehit Güvenlik Görevlisinin Eşi Kahraman Dedi

Ankara'da TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: Şehit Güvenlik Görevlisinin Eşi Kahraman Dedi
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan, eşinin şehit olmayı istediğini ve kahraman olduğunu belirtti. Saldırıda 4 TUSAŞ personeli ve bir taksi şoförü hayatını kaybetti. Şehitlerin otopsi işlemleri sürerken, yakınları büyük bir üzüntü yaşayarak Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

ANKARA'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne ( Tusaş ) yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, "Şehit olmak istiyordu. ' Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Benim eşim kahraman" dedi.

Dün, 1'i kadın 2 teröristin Tusaş'a yönelik düzenlediği saldırıda 4 TUSAŞ personeli ile taksi şoförü şehit oldu. Şehitlerin otopsi işlemleri Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nda sürüyor. Şehitlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde işlemlerin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi. Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.

Atakan Şahin Erdoğan ile makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz ikindi, taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi ise öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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