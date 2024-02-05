Gaziantep'te helikopter kazasında şehit olan pilotlar için cenaze töreni düzenlendi

Gaziantep'te helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.