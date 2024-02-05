Gaziantep'te helikopter kazasında şehit olan pilotlar için cenaze töreni düzenlendi
Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kazanın ardından şehit olan pilotlar için binlerce kişi cami avlusunda toplandı ve dualar edildi.
Gaziantep'te helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel