Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir'de anma

Güncelleme:
ŞİİRLİ ANMA VİDEOSU DUYGULANDIRDIİzmir'de adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için şiirli bir anma videosu hazırlandı.

İzmir'de adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için şiirli bir anma videosu hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan videoda, saldırının yaşandığı güne ait görüntülere, Fethi Sekin ve Musa Can'ın fotoğraflarına, İzmir ve adliye çevresinden karelere yer verildi. Videoda, duygusal bir müzik eşliğinde okunan şiirle birlikte Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşların görüntüleri de kullanıldı.

Sanal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
