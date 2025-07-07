Şehit erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Garnizon Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Yeşildemir'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine, şehit Uyanık'ın naaşı ise Bitlis'in Mutki ilçesine uğurlandı.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.