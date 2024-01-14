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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı

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Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, 'Ağlamayacağım, dik duracağım' dedi. Şehidin annesi ve babası ise oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehit Batur'un cenazesi, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde baba Cuma ve anne Hatice Batur'un yaşadığı evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Himmetli köyünde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

'KUZUM SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM'

Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Batur Cebrail Piyade Terör Güncel Haberler

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