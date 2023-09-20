Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'daki kabri başında anıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 11 yıl önce teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı.

Uzun için şehadetinin 11. yılında Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu'nun Kur'an tilavetinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gönderdiği mesaj okundu.

Bakan Tunç, mesajında, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yaparken hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u rahmetle andığını belirtti.

"Biliyoruz ki bizim inancımızda şehitlere ölüler denilmez." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Onlar diridirler fakat bizler göremeyiz. Adaletin tesisi için gecesini gündüzüne katan, menfur bir saldırı sonucunda şehit edilen Murat kardeşimiz de bunlardan biridir. Şehidimizin adı, soy ismi gibi uzun yıllar boyunca şehit edildiği Ovacık'taki Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulu'nda yaşatılacak inşallah. Başta yargı camiası olarak şehidimizin ismini her yerde yaşatacağız. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun varlığımızı, birliğimizi, bayrağımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terörle ve teröristlerle her alanda mücadele etmeye, akan her bir şehidimizin kanının hesabını sormaya devam edeceğiz."

Tunç, bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanında adaletin tesis edilmesi için her şartta fedakarca görev yapan, Türk milleti adına adalet dağıtan yargı mensuplarını hedef alan her türlü eylemi kınadığını vurgulayarak, şehadet mertebesine ulaşan yargı mensuplarını rahmet ve minnetle yad etti.

Anma programına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yanı sıra hakim ve savcılar ile şehidin ailesi ve yakınları da katıldı.

Başsavcı Uzun, 19 Eylül 2012'de Ovacık Kandolar Mahallesi'nde adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.