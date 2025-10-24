Haberler

Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDISivas'ta şehit babası Kaya Turan Kıraç'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen M.B., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

