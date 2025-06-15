Şehit babası, Babalar Günü'nde de yalnız bırakılmadı

Şehit babası, Babalar Günü'nde de yalnız bırakılmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yaralanan ve 3 Mayıs'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in ailesinin, Babalar Günü'nde ziyaret edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yaralanan ve 3 Mayıs'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in ailesinin, Babalar Günü'nde ziyaret edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit ailesinden sorumlu birlik personeli tarafından, Irak'ın Kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı kapsamında yapılan arazi arama faaliyeti sırasında mayına basarak 3 Mayıs'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Özen'in ailesine Babalar Günü dolayısıyla ziyarette bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bazı basın yayın organlarında "şehit ailesinin 40'ıncı gününde yalnız bırakıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Belli aralıklarla ziyaret edilen şehidin ailesine yönelik psiko destek faaliyetlerinin de yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, 7 Mayıs'ta Afyonkarahisar İl Protokolü ile beraber şehidin ailesinin ziyaret edildiği, 9 Mayıs'ta şehadet mertebesinin 7'inci gününde düzenlenen Mevlid-i Şerif'ine katılım sağlandığı, 17 Mayıs'ta Anneler Günü dolayısıyla eşi ve annesinin ziyaret edildiği, 23 Mayıs'ta Şehadet Belgesi takdim etmek için aileye ziyarette bulunulduğu, Kurban Bayramı dolayısıyla da 5 Haziran'da şehidin eşinin ziyaret edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in vefatının 40'ıncı gününe ilişkin şehit ailesi tarafından Afyonkarahisar Valiliğine, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığına bir davet, beyan ve bilgi verilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3

Pistlerin tozunu aldı! Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da 3'te 3
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti

Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.