Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat Toprağa Verildi

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat Toprağa Verildi
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TOPRAĞA VERİLDİŞehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan Ayyıldız Camisi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceyhan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, askeri personel ile şahidin babası İsmail Polat, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürülen şehit Polat'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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