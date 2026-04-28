Şehit astsubay Mehmet Gündüz adına kütüphane açıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Bagok Dağı eteklerinde 28 Nisan 2023 tarihinde yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak adına Kızıltepe Yenikent İlkokulu'nda şehadetinin 3'üncü yıldönümünde kütüphane açtı.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri yapılan kütüphane açılışına, Kaymakam Abdullah Şahin, Mardin 1'inci İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Halil Yolal, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Uğur Çek, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Barış Cengiz, şehit İlker Düzova Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kamil Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Şehidin ablası Şerife Şentürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mardin Şube Başkanı Gazi İbrahim Arı, İl Müftülüğü Vaizi Kemal Kahraman, şehidin silah arkadaşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, konuşmalarla devam etti. Öğrenciler ise şiirler okudu. İl Müftülüğü Vaizi Kemal Kahraman da şehidin ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

'GURUR VE ONUR DUYDUK'

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, "Şehidimizin ismi okulumuzun kütüphanemizde yaşayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

Şehidin ablası Şerife Şentürk de şehidin fotoğraflarının da yer aldığı kütüphanenin çok güzel donatıldığını belirterek, gurur ve onur duyduklarını söyledi.

'KÜTÜPHANELER OKULUN KALBİDİR'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, açılışta yaptığı konuşmasında, "Böyle bir kütüphaneyi burada açarak hem şehidimizin manevi huzurunda ruhunu yaşatmak, onu ölümsüzleştirmek ve çocuklarımıza eşsiz bir hazine kazandırdınız. Çocuklarımızın bu eşsiz hazineden faydalanmaları için istikbalin artık köklerde olduğunu biliyoruz. Bizim köklerimiz ne kadar çok sağlam olursa ülkemizin aydınlık yarınları da o kadar başarılı ve o kadar ışık dolu olacaktır. Dolayısıyla kıymetli misafirler ve sevgili çocuklar öğretmenlerimizden ricamız şudur şu anda ilçemize ve okulumuza çok güzel bir kütüphane kazandırıldı. Bundan sonra kıymetli öğretmen arkadaşlarımın görevi ise çocuklarımızı bu kütüphaneden en iyi şekilde faydalandırmaktır. Çocuklarımızı bilimin ışığında, tarihimizin bilincinde, milli ve manevi değerlere bağlı saygılı birer birey olarak yarınları hazırlamak bu ülkenin geleceğine konulan bir tuğla taşıdır. Bunu bu şekilde görmek lazımdır" diye konuştu.

'ŞEHİDİN MÜCADELESİ KALEMLE, KİTAPLA VE BİLGİYLE DEVAM EDECEK'

Silah arkadaşları adına Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yusuf Kenan Ibrık konuştu. Ibrık, konuşmasında, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün aziz hatırasını Yenikent İlkokulumuzun kalbinde bu kütüphanede yaşatacağız. Bir askerin en büyük mirası uğruna can verdiği vatanı, bir milletin en büyük gücü ise yetişmiş, okuyan ve vatanını tanıyan evlatlarıdır. Şehidimiz Mehmet Gündüz bu toprakların huzuru için en değerli varlığını, canını feda etti. Bizler de bugün bu kütüphaneyi açarak diyoruz ki onun mücadelesi artık kalemle, kitapla ve bilgiyle devam edecek. Bu kütüphane, Kızıltepe'nin evlatlarına ışık olacak" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle birlikte kütüphanenin açılışı yapıldı. Şehidin ablası törende duygusal anlar yaşarken, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı