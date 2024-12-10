Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.

Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen şehit İpek'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşınarak Özyayla köyüne nakledildi.

Köy meydanına getirilen Türk bayrağına sarılı tabutun başında, şehidin annesi Sevgi, eşi Elif İpek, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askeri bando eşliğinde silah arkadaşlarınca taşındı.

Şehidin cenazesi köy kabristanına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.