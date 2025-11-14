Haberler

Şehit Astsubay İlhan Ongan, Bilecik'te toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31), Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı.

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31), Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi ağabeyinin kamuflajını giyerek cenazeye katıldı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Ankara'daki askeri törenin ardından memleketi Bilecik'e getirildi. Helallik alınması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehidin cenazesini, babası Ali Ongan, annesi Hatice Ongan ile kız kardeşi Burcu Ongan, gözyaşları içinde karşıladı. Şehit ailesi ile yakınları, cenaze aracındaki tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bilecik Valisi Faik Oktay Sezer, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Burcu Ongan, ağabeyini kamuflajını giyerek uğurladı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/BİLECİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.