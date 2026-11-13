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Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in ailesine acı haber ulaştı

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Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in ailesine acı haber ulaştı Haber Videosunu İzle
Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in ailesine acı haber ulaştı
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MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in (37) Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in (37) Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in, Payas ilçesindeki baba ocağına gelen askeri heyet, şehadet haberini Kenan-Mukaddes Zehir çiftine verdi. Oğlunun şehadet haberi sonrası rahatsızlanan Kenan Zehir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen şehit babası Kenan Zehir, daha sonra tekrar evine geldi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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