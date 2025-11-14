Haberler

Şehit Astsubay Başçavuş Özkan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Başçavuş Özkan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan (39), memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan (39), memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin üniformasını giyen eşi Tuğba Özkan da tabuta sarılarak, "Çok güzel yakışmış sana şehitlik Burak" dedi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi, Ankara'daki törenin ardından Niğde'ye getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Özkan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

'BABANIZ DOYAMADAN GİTTİ'

Şehidin babası Malik, annesi Nihal, eşi Tuğba Özkan ile oğulları Göktuğ (4) ve Buğra (8), uzun süre şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu ve fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü. Şehidin üniformasını giyen eşi Tuğba Özkan, tabutuna sarılarak, "Sen beni hiç üzmedin, bu sefer çok üzdün Burak" dedi. Çocuklarına da seslenen Özkan, "Babanız size doyamadan gitti, çok genç gitti, çok güzel yakışmış sana şehitlik Burak" diye feryat etti

Burak Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Niğde Derbent Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.