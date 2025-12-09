Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi, Muğla'da ailesine teslim edildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Garnizon Komutanı Albay Osman Nacar ve beraberlerindeki heyet, şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın, Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.
Ziyarette Vali Akbıyık, baba Osman ve anne Huriye Kuran'a şehadet belgesini verdi.
Ziyarette ayrıca şehitlerin ruhu için dua edildi.
