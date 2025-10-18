Haberler

Piyade Er Eyüp Güner, Eğitim Sırasında Şehit Oldu

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi Gaziantep Havalimanı'na getirilen Güner, burada ailesi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cenaze namazı, Nizip ilçesi Salkım Mahallesi'nde kılınacak.

TOKAT'ta eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, Gaziantep'e getirildi.

Tokat 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Er Eyüp Güner, eğitim sırasında rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Şehit Er Eyüp Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehit Güner'in cenazesini havalimanında ailesi, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belediye başkanları ve şehidin silah arkadaşları karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Nizip ilçesi Salkım Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
