Şehit Ali Topkaraoğlu, Tosya'da kabri başında anıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehit Ali Topkaraoğlu kabri başında dualarla anıldı.
Mardin'de 1969 yılında şehit olan Ali Topkaraoğlu için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar