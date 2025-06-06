Şehit ailelerine bayram ziyareti

Şehit ailelerine bayram ziyareti
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Şehit ailelerine bayram ziyareti 2025 Aile Yılı kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Şehit ailelerine bayram ziyareti

ERZURUM - 2025 Aile Yılı kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin, Polis Memuru Tahir Kaltar ve Polis Memuru Ertuğrul Kırık'ın aileleri ziyaret edildi.

Ziyaretlerde şehitlerimizin hatıraları dualarla anıldı, bayramlaşma ve samimi sohbetlerle duygusal anlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aileleri bizlere bırakılmış en kıymetli emanetlerdir. Bayramda da yanlarında olarak hem onların acılarını paylaşıyor hem de birliğimizi, dayanışmamızı pekiştiriyoruz. Devlet olarak her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler sırasında ailelerle yakından ilgilenildi, çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, manevi atmosferiyle bayramın anlamına anlam kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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