Şehit aileleri, ramazanın son iftarında bir araya geldi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, şehit aileleri için iftar programı düzenledi.

Cebeci Şehitliği'ndeki iftara, şehit yakınları, gaziler ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehit yakını ve gazileri karanfillerle karşıladı.

İftarın ardından konuşan Aylar, ramazanın son iftarını şehitlerin metfun bulunduğu yerde, onların aileleriyle yaptıklarını belirterek, "Şehitlerimizi hayatımızın bir saniyesinde dahi unutmamız mümkün değil, bu vesileyle bugün onların kıymetli aileleriyle bir aradayız." dedi.

Ramazanın manevi ikliminin son anlarında şehit aileleriyle olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Aylar, vakıf olarak imkanları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilerin taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Şehitlerin anne ve babalarının kendilerine emanet olduklarını belirten Aylar, "Onlar her zaman başımızın tacı, gönlümüzün sultanıdırlar. Bugün bu cennet vatanda nefes alabiliyorsak onların gencecik yaşta vatan için toprağa düşen evlatlarının ve bir an sakınmadan bacağını, kolunu kurşuna siper eden gazilerin yürekli duruşlarının sayesindedir. Bizler de bu sorumlulukla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehit yakınlarıyla bayramlaşan Aylar, çocuklara bayram hediyesi verdi.