Şehir Hatları vapurlarında 'düdük çalma' eylemi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlarda, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlatılan "düdük çalma" eylemi sürüyor.

Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük çalma eylemi devam ediyor.

İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük çalma eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlarda, bugün de 09.15'te bir dakika boyunca düdük çalındı.

Kadıköy'deki Bostancı iskelesinde Adalar Hattında çalışan Şehir Hatları vapurlarında da düdük çalma eylemi gerçekleştirildi.

İskeleye yanaşan Barış Manço vapurunda da saat 9.15'te düdük çalındı.

Vapur ve iskele personeli alkışlayarak düdük çalma eylemine destek verdi.