Şehir Eşkıyaları Gözaltına Alındı

Şehir Eşkıyaları Gözaltına Alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıda 5 polis hafif yaralandı.

'ŞEHİR EŞKIYALARI GÖZALTINA ALINDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Keçiören'deki Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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