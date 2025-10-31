Haberler

Şehit Babası Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2021 yılında Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberini aldığında "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" diyen ve dün kalp krizi geçiren Hasan Çakır (59), toprağa verildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit oldu. Oğlunun şehadet haberi geldiğinde "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" diyen baba Hasan Çakır, dün akşam evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Çakır'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, kurtarılamadı. Eşinin ölüm haberini alan Saniye Çakır, "Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan" diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır için Alanyurt Uludağ Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile vatandaşlar katıldı. Şehit babası, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
