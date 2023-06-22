Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na hakaret suçlamasıyla ceza aldı

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile 3 ilçe belediye başkanına hakaret suçlamasıyla 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, geçen yıl Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki bir görevliye WhatsApp üzerinden ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya yönelik barınaktaki hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hakaret içeren ifadeler kullanılması üzerine başkanların avukatları, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yapılan soruşturmanın ardından Hayrettin Bulan hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kararda, Bulan'ın, savunmasında da davacı belediye başkanlarına yönelik hakaret içerikli ifadeleri kullandığını kabul ettiğini ve suçun sabit olduğunun belirlendiğine yer verildi.