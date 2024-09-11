Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, törendeki konuşmasında, Türk milletinin büyük fedakarlıkları ve inancı sayesinde bağımsız vatana sahip olunduğunu belirtti. Kutlama etkinliklerinin Işın Karaca konseriyle devam edeceği belirtildi.
Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, törendeki konuşmasında, Türk milletinin büyük fedakarlıkları ve inancı sayesinde bağımsız vatana sahip olunduğunu belirtti.
Kutlama etkinliklerinin Işın Karaca konseriyle devam edeceği belirtildi.