Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 183 Kök Skunk Ele Geçirildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir üretimi yapılan ikametlere baskın yapıldı ve 183 kök skunk bitkisi ile birçok ekipman ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iklimlendirme yöntemi kullanarak kenevir üretimi yapılan ikametlere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 183 kök skunk bitkisi, 4 iklimlendirme çadırı, 16 led panel, 8 iklimlendirme filtresi, 10 iklimlendirme fanı ve 8 havalandırma filtresi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.