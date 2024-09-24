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Seferihisar'da Tarihi Hamam Temizlendi

Seferihisar'da Tarihi Hamam Temizlendi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Kültürel Mirasımızı Koruyoruz, Tarihi Eserlerimizi Temizliyoruz' sloganıyla tarihi hamamın içi ve çevresi gönüllülerce temizlendi. Seferihisar Kent Konseyi'nin öncülüğündeki etkinlikte, camiler arasında kalan hamamın etrafı düzenlendi ve tarihi mirasa sahip çıkma çağrısı yapıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Kültürel Mirasımızı Koruyoruz, Tarihi Eserlerimizi Temizliyoruz" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında tarihi hamamın içi ve çevresi gönüllülerce temizlendi.

Seferihisar Kent Konseyi'nin öncülüğündeki etkinlikte Camikebir ileTurabiye mahalleleri sınırındaki tarihi hamamda temizlik yapıldı.

Belediye çalışanlarının da destek verdiği temizlikte hamamın etrafındaki çöpler, otlar toplandı.

Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Sevil Ege, kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Biz fark ettik ki burada bir hamam var ve kimse bilmiyor, otlar arasında kalmış, insanlar çöpler atmış. Sahibinin izniyle temizliği gerçekleştirdik." dedi.

Camikebir Mahalle Muhtarı Ayşegül Parlak ise hamamın içindeki çöplerin de toplandığını ifade ederek, "Umarım daha duyarlı bir çevre için dikkatli oluruz. Gelecek nesillere bu tarihi mirası bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Kent Konseyi Kültür Sanat Seferihisar Güncel Yaşam izmir

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