Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Haberler

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Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

AA - Cemrecan Tutar - Güncel
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Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, kaymakamlığın düzenlediği iftar programında buluştu.

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, kaymakamlığın düzenlediği iftar programında buluştu.

Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Aktaş, "Rahmete eren gazilerimizi şükran ve rahmet ile anıyoruz. Aramızda bulunan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor, sağlıklar diliyoruz. Nice ramazanlar da buluşmak nasip olsun." dedi.

İftarın ardından İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programa, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Tamer Gül, Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanı Albay Feridun Çağlayan, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Abdulkadir Şimşek, siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Seferihisar, Hisarcık, İftar, Şehit, Güncel, Haberler

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