Seferihisar'da protokol üyeleri bayramlaştı
AA - Cemrecan Tutar - Güncel
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Seferihisar Kaymakamlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - Seferihisar Kaymakamlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Naci Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Aydın, daire müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Ramazan ayının sonuna gelindiğini belirten Kaymakam Aktaş "2-3-4 Mayıs'ta idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı münasebetiyle tüm mesai arkadaşlarımın, kıymetli ailelerinin, Seferihisarlı hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Cemrecan Tutar - Güncel