Seferihisar'da Mustafa Karabulut Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Mustafa Karabulut 1. Yarımada Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti ve İlçe Belediyesi ortaklığında bir restoranda düzenlenen törende merhum Mustafa Karabulut anıldı. Yarışmada fotoğraf, video ve haber dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalışan gazetecilerin buluştuğu bu anlamlı günde Mustafa Karabulut'u da anma imkanı bulduklarını belirterek, "Karabulut, 50 yıla yakın gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilçeye ve mesleğine önemli katkılarda bulundu. Seferihisar'ın arşivini de tutarak bize bir miras bıraktı. Tam bir Seferihisar aşığı olan Mustafa Karabulut'un adının yaşaması ve nesiller boyu gazetecilerin yetişmesi için bu ödülleri devam ettireceğiz. Ödül alan tüm gazetecileri şimdiden kutluyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum." dedi.

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri ve bazı partilerin ilçe belediye başkanı adayları da katıldı.