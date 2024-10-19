Seferihisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve günün önemi vurgulandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda muhtarları temsilen Tepecik Mahalle Muhtarı Azat Aktaş ve Payamlı Mahalle Muhtarı Tuğba Akural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Camikebir Mahallesi Muhtarı Ayşegül Parlak, buradaki konuşmasında günün önemini anlattı.
Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçe protokolü de katıldı.