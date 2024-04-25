Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilim Şenliği Gerçekleştirildi
Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 4006-B TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, projelerini sergileyerek bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefledi.
Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 4006-B TÜBİTAK Bilim Şenliği gerçekleştirildi.
Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı, yaratıcılığı desteklemeyi amaçlayan etkinlikte öğrenciler, projelerini sergiledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.