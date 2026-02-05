6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuklara umut oluyor

Adıyaman'da uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışan Sefer İpek (59), çocuklarının görev yaptığı illerdeki okulları gönüllü olarak renklendiriyor.

İpek, 2012 yılında sağ elinden ameliyat olduktan sonra inşaatlarda çalışamaz hale gelince, "Okullar Renklensin, Çocuklar Neşelensin" sloganıyla çocuklarının görev yaptığı kentleri gezerek okulları ziyaret etmeye başladı.

Özellikle köy okullarının duvarlarını gönüllü olarak resimlerle süsleyen İpek, okul bahçelerini de geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıyor.

Bugüne kadar 10 ilde yaklaşık 22 okulda çalışma yapan İpek, öğretmen olan çocuğunun görev yaptığı Kırklareli'nde taşımalı sistemle eğitim gören köy çocuklarının bulunduğu İnece Ortaokulunun dış cephesini boyadı, okul bahçesine geleneksel oyunlar çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından depremzede çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla okulları renklendiren İpek, deprem bölgelerinde kurulan konteyner okullarda da gönüllü olarak görev yaptı.

"Ben okullarda çalışırken çocukluğuma gidiyorum"

İpek, AA muhabirine, çocukluk yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Okula giden bir çocuk gördüğünde duygulandığını dile getiren İpek, öğrencilerin okullarında mutlu ve huzurlu olmasını istediğini belirtti.

Okul bahçelerinde çocuklara yönelik oyunları çizerken heyecanlandığını anlatan İpek, "Ben okullarda çalışırken çocukluğuma gidiyorum. Sanki ben o okulda çizgi çizerken, oyun çizerken o oyunu ben oynayacakmışım gibi bir his oluyor bende. Ben mutlu oluyorum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşadığını ifade eden İpek, deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalardan bir anısını da paylaştı.

Depremin ilk yılında bir konteyner kentte çizim yaparken bir çocuğun yanına geldiğini anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Bana 'Dede ne yapıyorsun?' diye sordu. Nasrettin Hoca figürü çizmiştim. 'Peki çocuklar kirletse?' dedi. Ben de 'Bir şey olmaz, tekrar çizerim' dedim. Sonradan öğrendim ki o çocuk hem annesini hem babasını depremde kaybetmiş. Babaannesi bakıyormuş. O gün o çocuğu sevindirdim ya, dünyanın en mutlu insanı oldum. Bu, parayla hesap edilemez. Okullarda resim çizdim, oyun alanları oluşturdum. Kimi okulun basketbol sahasının kapısı sökülmüştü, onun kaynağını yaptım. Bu şekilde çalışırken mutlu oluyorum. O mutluluk parayla alınmaz."

İpek, Muş, Ardahan, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere çocuklarının görev yaptığı illerdeki okullarda resimler çizdiğini, oyun alanları oluşturduğunu ve kimi okullarda bakım-onarım çalışmalarına da destek verdiğini söyledi.